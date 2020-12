Poker Series voorronde van Sneek verplaatst naar Online vanwege Corona

SNEEK- De Pokeren.nl Poker Series voorronde in Sneek was twee jaar geleden een leuk uitje voor pokerliefhebbers uit de regio. Bij de vorige editie kwamen er zo'n 80 spelers langs in het van der Valk Hotel Sneek. Echter ligt het hele live concept al sinds begin maart stil vanwege de coronamaatregelen.

Op zondag 5 januari werd het zesde seizoen van de grootste recreatieve pokertoernooi serie van Nederland feestelijk afgetrapt met de kickoff. In het Van der Valk Hotel in Sassenheim, waar een dag ervoor nog de finale van seizoen 5 had plaatsgevonden, kwamen ruim 220 spelers bij elkaar voor de start van het nieuwe seizoen. Ook in de weken daarna liep het storm en na 11 van de 80 gespeelde voorrondes stond de teller op een gemiddelde van 130 spelers per toernooi.

Helaas gooide het corona-virus roet in het eten, waardoor alle voorrondes na 11 maart werden afgelast. In de zomer werden de maatregelen wel iets versoepeld maar voor de organisatie en de speellocaties waren er nog steeds te veel beperkingen om de evenementen weer rendabel te maken. Pokeren.nl ging terug naar de tekentafel en eind september werd het eigen “Pokeren.nl Online” gelanceerd, waardoor de organisatie de toernooien nu ook via het internet kan aanbieden. Op dinsdag 22 december staat daarom weer de voorronde van Sneek op het programma. Het toernooi begint om 19:30 en iedereen kan zich via de website van Pokeren.nl voor €5 inschrijven.

De winnaar van het toernooi krijgt nog steeds een bokaal en ook is er weer een ticketsysteem waardoor spelers zich voor de grote finale kunnen plaatsen. Namens de organisatie heeft Roy Godschalk al laten weten dat de landelijke finale sowieso weer live zal plaatsvinden, al moeten we daarvoor wel wachten tot de maatregelen dusdanig zijn versoepeld waardoor er weer grotere groepen binnen bij elkaar mogen komen zonder rekening te hoeven houden met de 1.5 meter afstand. Spelers die op 22 december niet mee kunnen doen mogen zich altijd voor een andere voorronde inschrijven. Je hoeft dus niet in de stad van het toernooi te wonen!

Website: https://www.pokeren.nl/ Online concept: https://www.pokeren.nl/online-pokeren/poker-series-online/ Toernooipagina: https://www.pokeren.nl/pokertoernooien/poker-series-online-sneek/