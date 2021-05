Poiesz Supermarkten keert met de Jeugd Sponsor Actie € 551.000,- sponsorgeld uit aan verenigingen in het Noorden

SNEEK- Gelukkig kon de 16e editie Jeugd Sponsor Actie in 2021 doorgaan! Wel met enige aanpassing en geen afsluitend Jeugd Sponsor Gala zoals andere jaren. Maar na een abrupt einde door corona van de vorige editie in 2020, is het dit jaar mooi dat de actie van begin tot eind plaats kon vinden. Sinds deze week kunnen alle deelnemende verenigingen hun cheques ophalen in de Poiesz supermarkt waar zij hebben deelgenomen.

“Juist in tijden van corona is het steunen van lokale clubs en verenigingen nodig. Want muziek, sport en cultuur verbindt, verbroedert en vermaakt. Daarom juist nu superbelangrijk om ze te steunen via de Jeugd Sponsor Actie. Als familiebedrijf van en voor het Noorden vinden we dit erg belangrijk”, aldus Harrie Westra, Commercieel Directeur van Poiesz Supermarkten B.V. “Aan de reacties van bestuursleden en ouders van jeugdleden merken we hoe belangrijk de extra financiële steun van de Jeugd Sponsor Actie is, juist in deze tijd.”

Bij deze 16e editie varieerden de sponsorbedragen van € 698,- tot € 1811,- met als grote winnaar Stichting Balansruiters Noordoostpolder. De Leeuwarder Reddingsbrigade eindigde op de 2e plaats met € 1.613,- gevolgd door Stichting Zwembad de Woldzoom met € 1.535,- op de 3e plaats. De deelnemende verenigingen konden de hoogte van het sponsorbedrag beïnvloeden door zoveel mogelijk Jeugd Sponsor Munten te verzamelen. In totaal is er dit jaar € 551.000,- aan sponsorgeld door Poiesz uitgekeerd.