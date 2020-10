SNEEK- Vanaf twee november is de Verhalenavond-podcasts ‘It firus en ik’ te horen bij Omrop Fryslan. Verhalenavond zelf is uitgesteld, deze zou plaatsvinden op 6 november. Miranda Werkman, journalist bij Omrop Fryslan, heeft samen met de organisatie vijf verhalen geselecteerd voor deze bijzondere podcast. Het thema van Verhalenavond, ‘Het Virus’, is uiterst actueel en juist nu is een goed moment om alvast een aantal verhalen te delen.