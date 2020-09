“Plezier hebben in alles wat je doet, ook in je werk!”, aldus Robert Terpstra van R. Terpstra Daktechniek

SÚDWEST-FRYSLÂN – “Plezier hebben in alles wat je doet, ook in je werk!”, is het motto van Robert Terpstra, eigenaar van R. Terpstra Daktechniek B.V. Benieuwd wat dat werk inhoudt of wie Robert is? Bezoek dan het Werkfestival op 19 september. “Wij willen meer bekendheid geven en interesse weken voor het vak en de vakopleiding van dakdekker en zinkwerker! Wij bouwen aan een enthousiaste ploeg.”

Wanneer is het Werkfestival voor jullie geslaagd en hoe gaan jullie dat voor elkaar krijgen?

“Veel aanloop, leuke gesprekken en minimaal 2 nieuwe werknemers / leerlingen. Onze enthousiaste medewerkers laten d.m.v. foto, film én live een aantal facetten van het vak zien en vertellen over de vakopleiding.”

Wat maakt jouw bedrijf mooi/uniek/interessant? Waarom moeten de bezoekers jouw bedrijf niet overslaan?

“Ons werk wordt vaak niet gezien. We proberen op een originele manier een kijkje in de keuken van ons bedrijf te geven. Wij staan voor vakwerk, collegialiteit en afspraken nakomen.”

Hoe ziet jouw werkdag eruit en wat vind je het allerleukste aan jouw vak?

“We beginnen ‘s ochtends met een bakje koffie en een korte werkbespreking. Daarna gaat iedereen zelfstandig of met een team naar zijn karwei. Op het eind van de dag zorgen we ervoor dat we het werk waterdicht en naar tevredenheid achterlaten. Het allerleukste is de afwisseling! Zowel qua werkzaamheden als werkplek. Daarnaast zijn we elke dag lekker buiten.”

Wat is een leuk/grappig/interessant verhaal of nieuwtje over jouw bedrijf wat veel mensen nog niet weten, maar wel noemenswaardig is?

“Er lopen bij ons geen ongediplomeerde dakdekkers rond. Zodra ze de vakopleiding afgerond hebben, krijgen ze van het opleidingsinstituut een zilveren hangertje in de vorm van een brander. De jongens worden jaarlijks bijgeschoold, dit wordt d.m.v. een skillcard gemonitord. Ze worden dan beoordeeld op hun praktijk “skills” en leren bij over b.v. veiligheid.”

Pottenbakkersstraat 22, 8601 WS Sneek | www.terpstradaktechniek.nl

