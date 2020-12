Plant nu de sierui

SNEEK- De sierui Allium aflatunense ‘Purple Sensation’ steelt jaarlijks de show onder andere aan de gracht langs het bolwerk in Sneek! Wil jij ook weer vrolijk wakker worden in de lente?

Dan is het tijd om nu in actie te komen en de biodiversiteit een handje te helpen. Door nu alliums (sieruien) te planten, zorg je ervoor dat de vogels in het voorjaar perfect materiaal hebben om hun nestjes mee te bouwen. Dat zorgt weer voor nieuwe vogeltjes die samen met jou, fluitend van plezier wakker worden in het voorjaar!