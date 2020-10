PKN Sneek organiseert inzamelingsactie Voedselbank

SNEEK- Al vele jaren organiseert de Protestante Gemeente Sneek, in aanloop naar de komende Dankdag voor Gewas en Arbeid, een inzamelingsactie voor de Voedselbank in Sneek. “Als taak van de Diaconie staan wij voor het omzien naar elkaar”, zegt de PKN-gemeente. Op woensdag 4 november is het Dankdag.

“Op Dankdag danken wij God voor de vruchten van ons werk, wanneer we te eten en te drinken hebben, wanneer we werk hebben, het blijft iets om dankbaar voor te zijn. Voor een groep mensen uit onze omgeving is dit niet vanzelfsprekend. Daarom vragen wij uw inzet om onze dankbaarheid te delen.”

Voedselpakketten

“Tot vorig jaar werden de voedselpakketten tijdens enkele ochtenddiensten in groten getale ingeleverd. Door het persoonlijk brengen van het voedsel geeft het delen een zichtbaar en een dankbaar gevoel. We kunnen met z’n allen een bijdrage leveren aan onze medemens.”

“Ondanks de huidige corona maatregelen, het reizen wordt beperkter, laten we de jaarlijkse actie wel doorgaan. We gaan echter geen voedsel inzamelen maar vragen u het volgende: In plaats van een gift uit een warme hand vragen wij u om een gift uit uw hart. Om het noodzakelijke voedsel aan te schaffen is geld nodig.

“Mocht u de komende twee weken boodschappen doen, denk dan alstublieft ook aan de Voedselbank. U kunt uw gift overmaken naar de bankrekening van de Diaconie.

Het rekeningnummer is NL20 RABO 03595 05 945 ten name van Diaconie Protestantse Gemeente Sneek onder vermelding van Voedselbank.

Wij hopen op deze wijze een wezenlijke bijdrage te kunnen geven aan onze medemens.”

Bron van bovenstaand artikel is de PKN-site: https://pknsneek.nl/