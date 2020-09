Pikante boerinnenkalender viert jubileum

Jubileumfeest verschoven

De lancering aankomende vrijdag moest in eerste instantie een groots jubileumfeest worden met veel publiek, een boerenmarkt, bekende artiesten en kalendermodellen van tien edities. Vanwege de coronamaatregelen wordt nu een kleinschalige presentatie voorbereid voor uitsluitend pers en enkele vrienden of familieleden per model. Met strengere maatregelen in zicht is het echter nog maar de vraag of het evenement zelfs in die hoedanigheid wel door kan gaan. De organisatie verschuift het grootse jubileumfeest dat zij initieel in gedachten hadden in ieder geval alvast door naar 2021.



Schot in de roos

Op 6 juli 2011 werd de allereerste Boerinnen Kalender aangekondigd in de Nederlandse media. De uitgave was initieel bedoeld om onterechte vooroordelen over ‘lompe’ boerinnen de kop in te drukken. Daarnaast was het een reactie op een onthulling vanuit de Alpenlanden waar zogenaamde boerinnen op kalenders professionele modellen bleken te zijn. Initiatiefnemer Stef Bloo wilde bewijzen dat het platteland zelf juist veel verborgen authentieke schoonheden telt. Ruim negen jaar later is de tiende editie een feit, is de oplage verzesvoudigd en komen er jaarlijks honderden aanmeldingen binnen. Met dit jaar een recordaantal van 316 kandidaten. Het concept is uitgegroeid tot een ode aan en spreekbuis voor Nederlandse voedselmakers.



De boer is troef

Zowel de kalendermakers als -modellen vragen online en offline het hele jaar door aandacht voor agrarische beslommeringen. Het jaar 2020 gaat ongetwijfeld de boeken in als het corona-jaar, maar voor velen ook als het jaar van de boerenprotesten. De boeren zijn het beleid van de regering beu en hebben deze onvrede niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Diverse anekdotes van boeren die aanwezig waren bij de protesten worden de komende maanden gebundeld in een boek dat de volgende uitgave zal worden van het bedrijf achter de boerinnen kalender.



Presentatie boerinnen én boeren

Op 2 oktober aanstaande zullen niet alleen de agrarische modellen van de tiende Boerinnen Kalender gepresenteerd worden, maar ook die van de derde Boeren Kalender. Deze mannelijke variant werd op veler verzoek in 2019 in het leven geroepen. De organisatie roept alle stoere hunks van het platteland nogmaals op zich aan te melden, want die inschrijvingen gaan beduidend minder hard. Tegenover de honderden vrouwelijke staan tientallen mannelijke aanmeldingen. Hier kwam met knappe tweeling overigens nog wel een leuke primeur uit voort.



De kalenders voor 2021 en alle modellen worden vrijdag aan pers en genodigden gepresenteerd in de soos van USRA, een studentenvereniging van de agrarische hogeschool in Dronten. De presentatie geldt tevens als startsein voor de verkoop van de kalenders die in diverse boekhandels en op boerendingen.nl verkrijgbaar zijn voor € 16,95 per stuk.