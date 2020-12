Piek in de boom van Handhaving

SNEEK- "Dat je na de kerstdagen afscheid neemt van je kerstboom is te begrijpen. Dat je de moeite neemt om de kunstkerstboom weer netjes in de doos op te bergen en vervolgens na jaren trouwe dienst te dumpen op een afgelegen parkeerplaats nabij de IJsselmeerdijk bij Stavoren was vast niet de bedoeling."