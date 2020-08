Petitie overhandigd tegen kap taxusboom naast Martinikerk in Sneek

SNEEK- Aan wethouder Erik Faber van Súdwest-Fryslân is woensdag een petitie aangeboden tegen het kappen van de monumentale taxusboom die naast de Martinikerk in Sneek staat. In februari werd duidelijk dat er een grote aanbouw naast de kerk komt als nieuwe centrale ontmoetingsplaats. Daarvoor zou de taxus moeten wijken. Maar daar zijn de 576 ondertekenaars van de petitie het niet mee eens.