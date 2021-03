Duurzame evenementen

De gemeente vindt het belangrijk dat toekomstige evenementen minder milieubelastend worden. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders het ‘Duurzame Evenementenbeleid’ vastgesteld. Onderdeel van deze nieuwe regels zijn de zogeheten duurzaamheidscriteria. Hiermee willen we evenementen op een positieve manier stimuleren ‘groener’ te worden.

De duurzaamheidscriteria maken nu onderdeel uit van de uitvoeringsregels evenementen. Heb je vragen of opmerkingen hierover? Stuur dan een mail naar https://sudwestfryslan.nl/publicatie/uitnodiging-online-ondernemerspetear

Evenementenkalender

Ieder jaar stelt de gemeente de evenementenkalender vast. Je kunt daarmee zekerheid krijgen over de gewenste datum van jouw evenement. Ook voor 2021 is deze kalender vastgesteld. Corona gooit echter, net als in 2020, roet in het eten. Heb je al een besluit genomen over jouw evenement? Wil je een kleiner evenement? Een andere datum? Of (weer) een jaar overslaan? Laat ons dit dan zo snel mogelijk weten.

Aanmelden is mogelijk tot 31 maart.

Meer info: https://sudwestfryslan.nl/publicatie/petear-organisatoren-van-evenementen