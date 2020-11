Persconferentie over coronavirus live te volgen bij Omrop Fryslân

Het aantal nieuwe besmettingen schommelt nog steeds, maar over een langere periode is er een daling. Twee weken geleden spraken Rutte en De Jonge hun zorgen uit over het groeiende aantal mensen dat met een besmetting werd opgenomen in het ziekenhuis. Ook die cijfers zijn nu beter dan twee weken geleden.

Toen besloot het kabinet om onder andere musea, theaters, bioscopen, pretparken en dierentuinen te sluiten. Die tijdelijke sluiting loopt morgen af.

Mogelijk vertellen Rutte en De Jonge vanavond ook hoe de feestdagen eruit gaan zien. Daarbij wil het kabinet wel waken voor te veel optimisme.

Persconferentie bij Omrop Fryslân

Omrop Fryslân zendt de persconferentie vanavond uit op televisie, radio, Omropfryslan.nl en in de Omrop-app en op Facebook.