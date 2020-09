Perioden met regen

SNEEK-Na een schitterende nazomerse woensdag met weinig wind, veel zon en aangename temperaturen, tapt deze donderdag uit een totaal ander vaatje. Het is vandaag een herfstdag, bewolkt, geregeld regen, een stevige zuidwestelijke wind op Waddenzee/IJsselmeer en een temperatuur die niet hoger uitkomt dan een graadje of 18.

Komende nacht blijft het bewolkt en valt er nattigheid. Minimumtemperatuur 15 graden bij een afnemende wind.

Morgen een meest bewolkte dag, blijft het droog tot de avond en waait er een zwakke tot matige wind uit het westen. De temperatuur 19 graden.

In de avond en nacht naar zaterdag valt er weer regen, zaterdag zelf verloopt zo goed als droog met geregeld wat zon, in de avond volgen dan weer buien. Zondag een dag met buien en als we dan nog even naar maandag kijken, dan blijft het op die dag weer droog met zonnige momenten. De temperatuur in het weekend 17 à 18 graden bij een matige westelijke wind.

Dirk van der Meer