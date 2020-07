Perfect doe-weertje

De wisselvalligheid blijft terugkomen als ik de weerkaarten voor het langer termijn bekijk, hoewel er ook zeer zeker mooie zomerdagen tussen zitten. Zo zien we deze dinsdag een afwisseling van zonnige perioden, ook trekken er wolken over. De kans op een bui(tje) is erg klein en als deze al ergens valt, dan is dat in het noordelijke deel van Friesland. De temperatuur een 18 graden op de Wadden, tot een 21 graden in het zuidoosten van de provincie. De wind waait meest uit het noordwesten en is matig op de Wadden.

Komende nacht blijft het noorden gevoelig voor bewolking, verder ook opklaringen en koelt het af naar een 11 graden op de Wadden, tot een 6 graden meer het vaste land op.

Morgen wisselen zon en bewolking elkaar af, de temperatuur 18 graden op de Wadden, 20 graden elders. Wind noordelijk, zwak tot matig.

Donderdag wordt later op de dag de kans op een bui groter, wel wordt het wat warmer. De wind waait die dag uit het zuidwesten en daardoor zien we de temperatuur op een 22 graden uitkomen, op de Wadden en IJsselmeer wat lager.

In de nacht naar vrijdag valt er enige tijd buiige regen, vrijdag zelf is er ook kans op een bui. De wind west tot noordwest, 21 graden.

Zaterdag zouden we het tot laat in de middag droog kunnen houden, daarna passeert er een regengebied. Zondag vallen er enkele buien, buien met kans op onweer. De temperatuur op beide dagen 21 graden.

Dirk van der Meer