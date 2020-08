Perenbomen? Gratis ‘Coronabomen!’

De bomen zijn niet verkocht door corona en de kweker geeft ze liever een tweede kans. Op verschillende plekken in het land worden daarom gratis perenboompjes ( ‘We noemen het Coronabomen’) weggegeven.

Witmarsum

Ook in Witmarsum waren alle 4.000 boompjes vlot weg. Ruim voor negen uur stonden er tientallen mensen klaar om een perenboom in ontvangst te nemen. Een bezoekster meldde ons dat ‘alles’ geweldig goed geregeld was. “Iedere bezoeker kreeg een winkelwagentje en de stemming was uitstekend. Veel mensen hadden een thermoskan met koffie meegenomen. We moesten allemaal door het Groencentrum, niks mis mee. Wat een prachtig bedrijf trouwens!”