HEEG- Patyna heeft het voornemen om op de locaties de keukens te sluiten. Voor veel bewoners en hun familieleden is dat maar moeilijk te verteren, en het heeft grote impact op het sociale leven van de bewoners. Jantine Nauta, dochter van een van de bewoners uit Tama State in Heeg verwoordt het ongenoegen met een Noodoproep en vraagt medestanders om een petitie te ondertekenen om de keukens zelfstandig te houden.

"N O O D O P R O E P:

Mem, onze moeder, zit nu twee jaar in Talma State in Heeg. Prachtig, mooi appartement, veel bekenden onder de bewoners en geweldige verzorging en aandacht van de dames van Patyna.

Geweldig ook dat ze een restaurant hebben, met een mooie open keuken waar ze de heerlijkste, verse maaltijden bereiden. En waar mem tot voor de lockdown elke dag heerlijk at. Strippenkaart mee en aanschuiven.

Wij als kinderen hoeven niet bang te zijn dat er een gaspit in de keuken aan blijft (mem wordt ‘wat vergeetachtig’) en we hoeven niet bang te zijn dat ze niet goed eet. Wánt om klokslag twaalf loopt ze naar de lift en schuift aan. Hoe vermoeid en wazig de ochtend soms ook verloopt: om twaalf uur leeft mem op. Gezelligheid en contact. En dan eet je vanzelf wel.

Sinds de lockdown krijgen de bewoners de maaltijden op de kamer. In een warmhoudbak, in vakbordjes met plastic eroverheen. Prima. Best oké.

Maar mem eet ineens niet meer zo goed. Ongeopende vakjesborden in de koelkast, met het plastic er nog overheen en alleen de soep opgegeten. Alleen. Want er is geen gezelschap. Geen afleiding, geen gesprek.

Mem krijgt veel bezoek want we zijn met z’n zevenen thuis, dus vereenzaamt ze vast zo snel niet. Maar buurvrouw is alleen. En de benedenbuurman ook. Het restaurant is hun moment van contact. Van een gesprek, van aandacht.

Patyna heeft het voornemen om op de locaties de keukens te sluiten

Die keukens die om 12 uur een heerlijke etenslucht verspreiden en die het hart van het wooncomplex zijn. Verbinding, contact en controle. De maaltijden zullen centraal, op één bereid worden en dan verspreid worden over alle locaties.

Keukenpersoneel op straat en de ‘oudjes’ eenzaam op de kamer. Ik word daar zo boos en verdrietig van. Niet alleen om mijn moeder. Maar om al die andere kwetsbare ouderen die het al zo zwaar hebben gehad deze periode. Die ouderen die altijd zo hard hebben gewerkt en geleefd. Niet klagen maar dragen. Die alleenstaande oudere, of die vergeetachtige oudere. Die oudere...

Dat kunnen we toch niet accepteren?

Dat deze ouderen de sluitpost van de begroting worden? Dat op die ouderen bezuinigd moet worden? Er is een petitie. Die kun je tekenen. Doe dat alsjeblieft. En deel, deel, deel, DEEL DIT BERICHT!!"

https://www.petities.com/houd_de_patyna_keukens_open?fbclid=IwAR0DuSDE3_BPiwn9p-OKuiw-EZ0NT3AqcfDnWleCtcuVXwx7wxIoqkCV3Ts