Pastoor Peter van der Weide zegent 1000 oliebollen voor bewoners verzorgingshuizen

“Dat de ouderen er maar met smaak van mogen genieten en dat er iets goeds van de bollen mag uitgaan. We voelen ons op deze manier met de ouderen verbonden in deze donkere dagen”, sprak pastoor Van der Weide vooraf aan de inzegening.

Stephan Venema, eigenaar van Venemafood, hoefde er niet lang over na te denken om maar liefst 1000 oliebollen aan de verschillende verzorgingshuizen in Sneek e.o. te schenken.

Heel Sneek Zingt Kerstliederen

“Venemafood geeft elk jaar na afloop van Heel Sneek Zingt Kerstliederen al oliebollen aan de mensen die bij dat zangfeest zijn geweest. We vonden het net als iedereen zonde dat ook dat evenement door corona geen doorgang kon vinden. Daarom wilden wij toch de mensen verrassen met onze heerlijke oliebollen. Toen kwam het idee om het op deze manier te doen. Maar meteen nadat ik onze medewerking had toegezegd wist ik ook wel dat er veel media-aandacht zou zijn. Maar begrijp mij goed daarom hebben we dit zeker niet gedaan. Echt niet”, vertelt Venema.

Media-aandacht

De media-aandacht was er vanmiddag, naast de Omrop Fryslân was ook SBS6 met een cameraploeg aanwezig om deze unieke gebeurtenis vast te leggen.

“Nou, niet helemaal uniek hoor”, antwoordde pastoor Peter van der Weide. “Het is de derde keer dat ik oliebollen inzegen. Trouwens het gaat helemaal niet om die oliebollen, dat begrijpt ieder weldenkend mens wel. Het gaat om het verhaal wat erachter zit. De mensen die vanmiddag in de verschillende huizen een oliebol krijgen, daar is het om te doen. Wat heerlijk dat je het nu eens niet over corona hoeft te hebben”, weet de pastoor.

Gewapend met de geelkoperen wijwateremmer en de kwast beende Van der Weide door de grote hal waar duizenden oliebollen en appelbeignets door Venemafood worden geproduceerd op hightech niveau. De lekkernijen gaan o.a. naar supermarktketen Poiesz. Tijdens deze drukke dagen aan het eind van het jaar werken er maar liefst 120 mensen bij Venemafood.

Na de inzegening verdween pastoor Van der Weide met emmers vol oliebollen richting Blauwhuis, waar de bewoners van het Teatskehûs verrast werden op de lekkernij.