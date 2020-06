Pastoor Peter van der Weide 25 jaar priester

SNEEK- Woensdag 10 juni 2020 is het 25 jaar geleden dat pastoor Peter van der Weide tot priester is gewijd. Dit zilveren jubileum zal zondag 30 mei 2021 gevierd worden.

Film

Om het priesterfeest dit jaar toch een feestelijk tintje te geven is er een film opgenomen met pastoor in de hoofdrol. Deze film van circa 25 minuten bevat onder andere een tour langs de 4 kerken van de Sint Antoniusparochie en een interview met de jubilerende pastoor. Woensdag 10 juni a.s. om 17:00 uur komt de film online via een link op https://www.sintantoniusparochie.nl/ en de facebook-pagina van de parochie.