Oud horecaman Jurre Luurs overleden

SNEEK- Afgelopen week, op zondag 25 oktober, is Jurre (Pieter) Luurs overleden. Luurs overleed na een periode van verminderde gezondheid op 86-jarige leeftijd. Jurre Luurs was een bekende Sneker omdat hij samen met de broers Gerard en Atte van Dalen de populaire uitgaansgelegenheden de Luda Bar en De Lichtboer bestierden. De naam Luda is een samenvoeging van de familienamen Luurs en Van Dalen.