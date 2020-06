Oud-burgemeester Bernhard van Haersma Buma (88) overleden

LEEUWARDEN- Oud-burgemeester van Workum en Sneek, Bernhard van Haersma Buma is overleden. Dat meldt zijn familie. Buma was van 1962 tot 1970 burgemeester van Workum en van 1970 tot 1993 was hij eerste burger van Sneek. Van Haersma Buma is de vader van de huidige burgemeester van de gemeente Leeuwarden, Sybrand Buma.