Opsporing verzocht

SNEEK-Handhaving is op zoek naar de eigenaren van twee fietsen. Het gaat om een rode damesfiets van het merk Gazelle. Het zadel en stuur zitten los. De fiets is gevonden op de 1e Oppenhuizerdwarsstraat te Sneek ter hoogte van nummer 4.

De tweede fiets is een grijze damesfiets (e-bike) merk Union Switch. Deze fiets is gevonden in de Larkstraat te Sneek.

Ben jij of ken jij de eigenaar van één van deze fietsen? Bel dan voor vrijdag 26 februari naar 14 0515 en vraag naar team Handhaving.