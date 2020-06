Opnieuw bewolking

SNEEK- Nederland is een klein landje, maar we zien de afgelopen dagen grote verschillen in het weer. Opnieuw had het zuiden gisteren last van pittige buien, buien met onweer, hagel en veel neerslag.

Zelfs een windhoos werd gesignaleerd. Bij ons bleef het beperkt tot bewolking. Ook vandaag zien we dit weerbeeld terug, hoewel uit de bewolking die vandaag weer boven onze regio hangt, er ook wat regen of een bui uit kan vallen. Verder probeert het zonnetje af en toe een glimp van haar te laten zien. De wind is zwak, af en toe matig, meest uit het noordoosten. De temperatuur 21 graden, een ietwat zwoel weertype.

Komende nacht trekt een gebied met buiige regen vanuit het zuidoosten naar het noordwesten en krijgen wij er later ook mee te doen. Ook morgen hebben we daar last van met af en toe regen of een bui. De temperatuur komende nacht 14 als minimum, morgen blijft deze steken bij een 20 graden. De wind is morgen veranderlijk, meest zwak.

Vrijdag moet het allemaal beter worden met het weer. Eerst is er nog bewolking, mogelijk nog een buitje in de morgenuren, in de middag komt het zonnetje erbij. We zien de temperatuur dan ook stijgen naar een 22 graden in de stad. Dit is de aanzet naar een vrij zonnig weekend die zoals het nu lijkt droog gaat verlopen.