De hemel boven Sneek en omgeving werd gisteravond op meerdere plekken weer prachtig gekleurd door oplichtende nachtwolken. Veel mensen genoten van het bijzondere natuurverschijnsel en deelden ze hun bevindingen en plaatjes op social media. Francisca Batstra stuurde twee fraaie foto’s , de eerste is van Chantal Noorman, de tweede van Batstra zelf.

In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, geven deze wolken zelf geen licht. Het licht is afkomstig van de zon en wordt door ijskristallen weerkaatst naar het aardoppervlak. Pas nadat de zon ondergegaan is, wordt deze bewolking zichtbaar als een zilver-blauwe streperige structuur. Zolang de lichtende nachtwolken nog door de zon worden beschenen, zijn ze waar te nemen.

Helder weer alleen is niet voldoende om lichtende nachtwolken te kunnen zien. Op grote hoogte, zo’n 80 tot 85 kilometer, moeten de condities ook gunstig zijn voor het ontstaan van ijskristallen. De lichtende wolken komen alleen voor in de maanden rond de langste dag van het jaar.