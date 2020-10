Opklaringen en een bui

SNEEK- Het weer valt niet tegen deze woensdagmorgen, het zonnetje is er al aardig bij. Buien concentreerden zich afgelopen nacht meer op het midden en zuiden van het land en dat is momenteel nog het geval. Het wordt een dag met opklaringen, kans op een bui blijft. De wind waait uit het zuidwesten, matig, op de Wadden en IJsselmeer af en toe (vrij) krachtig. De temperatuur 15 graden als maximum.

Komende nacht neemt de bewolking toe en tegen de ochtend valt de eerste regen in het westen van de provincie. De temperatuur komt niet veel lager uit dan een 11 graden.

Morgen een bewolkte regenachtige dag. Ook staat er veel wind uit het zuidwesten, vrij krachtig tot krachtig, op de Wadden hard tot stormachtig, 7 tot 8 Bft en komen zware windstoten voor van 75-90 km/uur. Later op de dag neemt ze af en draait naar het noordwesten en komen er enkele opklaringen over. De maximumtemperatuur 16 graden.

Vrijdag lijken we het zo goed als droog te houden in onze regio, wel is het meest bewolkt. Het weekend verloopt met opklaringen en buien, dit bij een wind die uit het noordwesten blaast en geen hogere temperatuur toelaat dan 13 graden als maximum.