SNEEK-Het zonnetje is er deze donderdag weer bij en alleen in het noordwesten van Friesland zou er een buitje kunnen vallen, voor de rest blijft het droog. De wind waait eerst nog stevig uit het zuidwesten, op het IJsselmeer en Waddenzee af en toe krachtig, later neemt ze af. De temperatuur 14 graden aan de kust tot een 16 graden meer de provincie in

Komende nacht opklaringen en zien we een minimumtemperatuur van 9 graden.

Morgen start met opklaringen, in de middag is er kans op een bui, dit met name in het westen en noorden van Friesland. De temperatuur opnieuw een 14 tot 16 graden, wind zuidwestelijk en is meest matig.

Zaterdag is het meest bewolkt en kan er een spatje regen vallen, veel stelt het niet voor. De wind waait uit het zuidwest tot zuiden en zet een tandje bij, ze wordt matig tot krachtig. De temperatuur iets lager met 13 tot 15 graden.

Zondag zwakt de wind weer af, zuidwestelijk en is matig. Wel gaat het regenen, dit vooral in de middag. De temperatuur 14 graden.

Kijken we al vast vooruit, dan zien we een meest bewolkte maandag met kans op wat regen, dinsdag droog met geregeld het zonnetje erbij, woensdag volgt dan weer met regen.

Dirk van der Meer