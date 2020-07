Operaasje Fryske Flagge: help de Friese vlag de hele wereld over

FRYSLASN - De Friese vlag is voor veel Friezen een belangrijk symbool. Wanneer zij de pompeblêden zien, begint hun hart sneller te slaan. En die Friese vlag kom je overal ter wereld tegen, want overal zijn Friezen.

Omrop Fryslân roept Friezen in het buitenland nu op om foto's met de Friese vlag op de online kaart te zetten. Met als doel: een eigen emoji van de Friese vlag op de smartphone te krijgen.

Om te laten zien hoe internationaal de Friese vlag is, begint Omrop Fryslân met 'Operaasje Fryske Flagge'. Het doel is om foto's te verzamelen van Friezen over de hele wereld, natuurlijk met een Friese vlag in handen. Het ultieme doel is om voor elkaar te krijgen dat er een Friese vlag-emoji komt.

Mensen die Friezen in het buitenland kennen via vrienden of familie wordt gevraagd om dit bericht door te sturen. Daardoor kunnen er zoveel mogelijk mensen worden bereikt.

Zo werkt het

Op de speciale website www.omropfryslan.nl/fryskeflagge staat de kaart met uitleg. Mensen kunnen zelf op de kaart een foto met verhaal uploaden. Daarna keurt de redactie van Omrop Fryslân de inzending goed. Het duurt even voordat het resultaat te zien is. Mensen die hulp nodig hebben, kunnen een Whatsapp-bericht sturen naar de onlineredactie van Omrop Fryslân: 06-82214741.