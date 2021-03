Openluchtexpositie over Joodse onderduikkinderen geopend door burgemeester Jannewietske de Vries en Fred van Vliet

SNEEK- Een serie levensgrote portretten van Joodse onderduikkinderen zijn vanaf vandaag twee maanden te zien in het Friese landschap. De kinderfoto’s staan op veertien verschillende locaties waar de kinderen ooit in de Tweede Wereldoorlog zaten ondergedoken. De expositie Wy koenen der noch wol ien by ha (Bij ons kon er nog wel eentje bij) is vandaag in Sneek geopend door burgemeester Jannewietske de Vries van de gemeente Súdwest Fryslân en Fred van Vliet, die als jongetje naar Sneek werd gesmokkeld en daar de oorlog overleefde. De opening werd extra betekenisvol door het prachtige spel van klarinettist Gerbrich Meijer.