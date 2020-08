Opening studiejaar Friesland College met prominente gasten in Student op 1

Student op 1.

Het wordt een open tafelgesprek over onderwerpen die student en school aangaan, zoals de kwaliteit van het onderwijs in deze bijzondere tijd, stage en praktijkvorming in een economie die stevig stagneert én het belang van een Leven Lang Ontwikkelen om ieders kansen te vergroten. En ook de actualiteit komt aan bod, natuurlijk.

In de studio in Sneek schuift - naast een aantal studenten - een mooi rijtje gasten aan bij presentator Őzcan Akyol (Eus) en tafelheer Splinter Chabot:

Ingrid van Engelshoven , minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen.

, minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen. Sybrand van Haersma Buma , burgemeester van Leeuwarden en voorzitter van Veiligheidsregio Fryslân.

, burgemeester van Leeuwarden en voorzitter van Veiligheidsregio Fryslân. Bo Anema , als 25-jarige ondernemer al zeer succesvol met Vitamine Bo, waarin zij vanuit Sneek verse smoothies op allerlei creatieve manieren bij haar klanten bezorgt. Bo werkt graag met mbo-stagiaires.

, als 25-jarige ondernemer al zeer succesvol met Vitamine Bo, waarin zij vanuit Sneek verse smoothies op allerlei creatieve manieren bij haar klanten bezorgt. Bo werkt graag met mbo-stagiaires. Joyce Walstra, voorzitter van MKB Noord en directeur van de Oranjewoud Export Academy. In deze Friese ‘hotspot’ krijgen ondernemers steun van zeer ervaren professionals om wereldwijd een markt te zoeken voor bijzondere producten.

Vanzelfsprekend zit ook het college van bestuur van het Friesland College, Carlo Segers en Frank van Hout, in de studio in Sneek aan tafel om - samen met de studenten - hun verhalen toe te spitsen naar wat bruikbaar is voor het Friesland College en hiermee vast ook voor mbo-collega’s in de rest van Nederland. Studenten introduceren ook de thema’s in het gesprek.

Het programma is voor iedereen te volgen via de link:

www.liveplusonline.nl/studentop1