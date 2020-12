Opbrengst collecte Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind, in Sneek en IJsbrechtum

SNEEK-Van 9 t/m 14 november 2020 hebben vrijwilligers in Sneek en IJsbrechtum gecollecteerd voor de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind. 19 collectanten zijn langs de deuren gegaan en hebben €991,91 opgehaald. Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK). De helft van de opbrengst gaat naar Stichting Downsyndroom Kern Friesland.

Samen opgroeien

Met dit geld steunt het Gehandicapte Kind projecten op het gebied van spelen, sporten en leren. Met als doel dat gehandicapte kinderen kunnen meedoen in onze samenleving. Bijvoorbeeld door speeltuinen toegankelijk te maken voor hen. Door sporten als RaceRunning en Framevoetbal te introduceren op sportverenigingen. Of door Samen naar Schoolklassen voor hen op te richten, op de gewone basisschool in de buurt. Zo zorgt de stichting ervoor dat kinderen met en zonder handicap elkaar leren kennen. Dat ze samen kunnen spelen, sporten en leren – samen opgroeien.”

Wilt u volgend jaar ook collecteren, dan kunt u contact opnemen met Jan Noorderwerf, jannoorderwerf@hotmail.com. Heeft u geen collectant aan de deur gehad, maar wilt u toch nog een bijdrage overmaken? Dat kan door een SMS te sturen met de letters VRIENDJES naar nummer 4333 (eenmalige gift van 3 euro) of met een online donatie via www.nsgk.nl.