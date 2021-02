Op weg naar het Lagerhuis met deelname RSG Magister Alvinus Sneek

SNEEK- Voor de drieëntwintigste keer gaat BNNVARA's scholieren-debatcompetitie 'Op weg naar het Lagerhuis' op zoek naar het beste debat- en speechtalent van Nederland. Middelbare scholen uit alle provincies dingen mee om een plek in de tv-finale op NPO 2 op zondagavond 9 mei. De voorrondes in Friesland vinden plaats op donderdag 16 februari vanaf 13.00 uur.

Door de coronacrisis is er dit jaar een andere opzet van de voorrondes. De voorronde vindt plaats via een hybride programma en is te volgen via Zoom. Iedere deelnemende school vaardigt twee debaters af naar het provinciehuis. De rest van het team, waaronder een leerling die meedoet aan de speechwedstrijd, is op een locatie op school of thuis verbonden. De jonge debaters buigen zich over prikkelende stellingen. Onderwerp is onder meer hoe jongeren betrokken kunnen worden bij de provinciale politiek. De landelijke stellingen zullen onder andere gaan over klimaatverandering, de gevaren van complotdenken en de achterstand die jongeren oplopen ten gevolge van de coronacrisis.

Deelnemers dinsdag 16 februari: Dockingacollege Dokkum; Stellingwerf College Oosterwolde; CSG Comenius Leeuwarden; RSG Magister Alvinus Sneek

Het ontstaan van het Lagerhuis

De jongerendebatcompetitie is verbonden met het in de jaren 90 zo populaire VARA-programma 'Het Lagerhuis'. De jongereneditie 'Op weg naar het Lagerhuis' keert sinds 1999 jaarlijks terug. Dit seizoen in samenwerking met de Provincie Friesland en Erasmus+. Het doel van het programma is om jongeren de mogelijkheid te bieden hun debattechnieken te vergroten en om ze te laten ervaren wat de provinciale politiek inhoudt.