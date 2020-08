‘Op Reis met Rituelen’: een 5-delige workshop voor kinderen van 8-12 jaar

SNEEK-Jade de Block, is logopedist en leerkracht Humanistisch Vormingsonderwijs. Hij is ook initiatiefnemer van de kindercursus ‘Het Binnenste Buiten’, die door vele kinderen in Sneek tussen 2002 en 2012 is gevolgd. Deze zomer heeft De Block aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht de Celebranten-opleiding afgerond. De Block is nu ritueel begeleider voor waardevolle, mooie of verdrietige, momenten in het leven. Omdat De Block graag met kinderen werkt wil hij zich in eerste instantie op hen richten. Hieronder de opzet waarmee De Block van start wil gaan.

‘Als ik bij papa ben, mis ik mama en andersom’

‘Ik heb al een week buikpijn voor mijn spreekbeurt’

‘Mijn hond is dood en daar moet ik nog vaak om huilen’

‘Ik krijg een zusje, is dat wel zo leuk??’





Zomaar een paar van de problemen en vragen waar kinderen mee rond kunnen lopen.

Vaak worden ze niet uitgesproken, maar merk je dat je kind minder goed in zijn/haar vel zit, misschien prikkelbaar is, onzeker, teruggetrokken of minder geconcentreerd. De workshop ‘Op reis met rituelen’ brengt je kind terug bij zichzelf en helpt het om gebeurtenissen in zijn/haar leven een plek te geven.

Rituelen, waarom?

2020, het jaar waarin Corona alles in de war stuurt laat duidelijk zien hoeveel behoefte wij mensen hebben aan houvast en structuur, vooral op momenten van verandering. Zodra het vertrouwde wegvalt gaan we op zoek naar nieuwe patronen die het gevoel van angst, onzekerheid of onveiligheid verminderen. We applaudisseren voor de zorg, zingen samen op balkons en tekenen regenbogen op de ramen. Nieuwe rituelen ontstaan die ons verbinden en moed geven. Ook zonder Corona zit elk leven vol veranderingen zoals verhuizing, ziekte, echtscheiding, verlies, gezinsuitbreiding, enzovoort.



Kinderen en rituelen

Bovengenoemde veranderingen komen dus ook voorbij in het leven van kinderen. Maar terwijl wij er als volwassenen vaak zelf nog invloed op hebben, overkomt het hen vooral. Dat kan een gevoel van onveiligheid en machteloosheid geven. Niet ernstig genoeg om op zoek te gaan naar een therapeut; door extra houvast te bieden kan je kind weer grip krijgen op de situatie. Kinderen hebben van jongs af aan houvast aan rituelen. Elke dag hetzelfde afscheid op school geeft het vertrouwen dat je -net als elke dag- ook weer terugkomt om je kind op te halen. Elke avond hetzelfde bed-ritueel brengt de rust die nodig is om veilig en vertrouwd te kunnen gaan slapen. Rituelen troosten, geven zelfvertrouwen of maken ergens een feestje van. Zorgen voor een goed gevoel.



Daarom heb ik de workshop ‘Op Reis met Rituelen’ ontwikkeld. En dat houdt in?

In 5 bijeenkomsten van 1 ½ tot 2 uur ga ik als ‘ontdekkingsreiziger’ met 3 à 4 kinderen tussen de 8 en 12 jaar op zoek naar het riet-juweel (zoals wij het tijdens de reis noemen) wat hen kan helpen.

Dat kan bijvoorbeeld een troost-juweel, kracht-juweel, welkomst-juweel of lief-en-leed-juweel zijn.

De bijeenkomsten hebben toepasselijke reisnamen, zoals: ‘kennismaking plus reistips’, ‘tassen pakken / inchecken’, ‘schatgraven’ en ‘bestemming’. Tijdens deze middagen leren de kinderen wat rituelen en symbolen zijn en hoe je die kunt inzetten om grip te krijgen op veranderingen in je leven.

We bekijken welke symbolen, speciale woorden, gebaren, handelingen, muziek, geuren, kleuren, een tekening, gedicht, verhaal, dans, misschien een dier of iets te eten/drinken je hierbij kunnen helpen. Als voorbeeld: het meisje van gescheiden ouders dat heimwee heeft naar de afwezige ouder komt er achter dat geur veel voor haar betekent. Zij maakt een mooi doosje waarin zij een leeg parfum- en aftershaveflesje van haar ouders kan bewaren. Voordat ze vertrekt naar de andere ouder doet vader of moeder er een lief briefje bij in het doosje. Wanneer ze het moeilijk heeft laat ze zich troosten door de lieve woorden en door het bekende geurtje. Soms stopt vader of moeder ook nog als verrassing iets lekkers of leuks in het lief-en-leed-doosje. Dit ritueel verandert de verdrietige spanning bij het afscheid in een verwachtingsvolle, waardoor het minder zwaar wordt.



Tijdens de laatste bijeenkomst, op onze bestemming, voert iedereen zijn/haar riet-juwelen uit om ze aan elkaar te laten zien en te voelen hoe ze werken!

Elke ‘reiziger’ krijgt een reisdagboek, waarin wordt geschreven/getekend/geplakt wat we hebben gedaan en hoe we dat deden. Hiermee heeft het kind nieuwe mogelijkheden geleerd om zichzelf te helpen, troosten, sterk te maken of op te vrolijken.

De ‘Reis met Rituelen’ is vernieuwend omdat hiermee op laagdrempelige wijze het gat wordt opgevuld tussen therapie en thuis ‘doormodderen’. Kinderen krijgen de mogelijkheid om met behulp van ritueel op een andere manier met veranderingen om te gaan en voor zichzelf houvast te creëren in hun leven.

Wie is Jade?

‘In a nutshell’: Ik ben 62 jaar, getrouwd, moeder en oma en woon in Sneek. Als o.a. logopedist en leerkracht humanistisch vormingsonderwijs ben ik altijd bezig geweest met communicatie en kinderen. Van 2002 tot 2012 gaf ik kindercursussen ‘Het Binnenste Buiten’ (emoties leren uiten op creatieve wijze), ik volgde de 4-jarige opleiding ‘genezend tekenen’ tot tekencoach, de training tot KIES-coach (voor Kinderen In Echtscheiding Situaties), ‘Schateiland’, ‘Gedachtenkracht’, ‘Heartmath’ en de training tot ‘Kindertalentenfluisteraar’. Met het volgen van de Celebrantenopleiding aan de Universiteit voor Humanistiek (2019-2020) zijn nu ook rituelen en symboliek toegevoegd aan mijn mogelijkheden om mensen/kinderen te helpen bij het naar buiten brengen en verwerken van datgene wat in hen leeft. Ik sta te trappelen om hiermee vanaf 1 september a.s. in mijn eenmanszaak ‘Jade rituelen’ te starten.