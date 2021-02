Op 2 maart zet de Fryske horeca de terrassen op de kop

KHN Fryslân kiest er daarmee duidelijk voor om niet gewoon de terrassen uit te zetten en daarmee een uitnodiging te bieden om te kunnen gaan zitten. Al zou dat heel veilig kunnen op de terrassen, dat is in 2020 wel gebleken. KHN Fryslân wil haar leden niet oproepen om de regels te overtreden.

Horeca is veilig

De horeca werd in maart 2020 als eerste gesloten en het lijkt er nu op dat we als laatste weer open mogen. De horeca snakt naar versoepelingen en dus naar een spoedige heropening. De horeca heeft bewezen veilig open te kunnen. Geen branche heeft zo’n strak protocol als het gaat om coronamaatregelen dan de horeca. Denk aan; reserveren voor aankomst, een gezondheidscheck bij de voordeur, registratie van gasten, vaste zitplekken (niet rondlopen, dansen), 1,5 meter afstand en dan is daar vanaf half oktober 2020 nog de mondkapjesplicht bij gekomen.

Psychische grens bereikt

“Het kan zo echt niet langer. Samen met de reis-, evenementen- en cultuurbranche betaalt de horeca de rekening van de coronacrisis. Door het gebrek aan perspectief, maar ook door de beelden van massa’s Nederlanders samen op het ijs en in overvolle parken. De terrassen hadden vol kunnen zitten, maar de horeca mag geen mensen ontvangen. Dat maakt ondernemers financieel en geestelijk kapot. De rusteloosheid wordt steeds groter en het niet hebben van perspectief weegt steeds zwaarder bij iedereen in de horeca”, aldus de actievoerders.

Steunpakketten zijn niet toereikend

“Ondanks de verruiming en verlenging van de steunpakketten is voor een groot aantal ondernemers de compensatie nog steeds bij lange na niet toereikend. Vanwege de maatregelen die wij nemen voor onze gasten, zal het, ook in de toekomst, voor heel veel ondernemers onmogelijk zijn om op volledige capaciteit te draaien. Denk aan nachtclubs, gelegenheden met een gering vloeroppervlakte, kleinere cafés. Genoeg is nu écht genoeg! We zijn inmiddels ruim 7 maanden dicht geweest, sommigen van ons al een jaar! Dat houdt niemand vol. Dus laat ondernemers weer ondernemen”, is de hartenkreet van de horecaondernemers.