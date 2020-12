Op 11 december Paarse Vrijdag op het RSG Magister Alvinus

SNEEK-Paarse Vrijdag is dé grote actiedag van de GSA (Gender & Sexuality Alliance). Door elk jaar op de 2e vrijdag in december de school paars te kleuren, zet de GSA zich in voor seksuele- en gender-diversiteit als norm. Op het RSG Magister Alvinus in Sneek zijn we er trots op dat we een GSA hebben die zichtbaar is.