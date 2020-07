Ook zondag weer diverse stroomstoringen

Het gaat onder meer om de gebieden Eastermar, Jistrum, Kollum, Kollumerpomp, Munnekezijl, Oudwoude, Engwierum, Ee en Warfstermolen.

Eerder op de dag was het ook in Grou, Aldegea, Oosthem, Folsgare en Abbega al het geval. Liander heeft eerder laten weten dat het grote aantal storingen in Fryslân te maken heeft met het warme weer.