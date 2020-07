Ook in coronatijd zijn de jongerenwerkers Jelle & Doortje er voor de jeugd

SNEEK - Voor jongerenwerkers Doortje Adema (33) en Jelle de Jager (28) van het Sociaal Collectief in Súdwest-Fryslân is het werk sinds de coronacrisis drastisch veranderd. Hoe is hun contact met jongeren op dit moment.

We zochten Doortje, van origine psycholoog en Jelle, afgestudeerd omgangskundige, op in de Spil aan de Molenkrite in Sneek, waar ze kantoor houden en hadden een gesprek over welke impact de corona op jongeren heeft.

“De grootste verandering in de afgelopen maanden is toch wel geweest dat het voor jongeren lastiger is om samen te komen. Juist in de leeftijdsfase waarin onze jongeren zitten, twaalf tot achttien jaar, zijn ze nog heel erg op zoek naar ‘wie ben ik’, ‘bij welke groep hoor ik’? In de groep ontdek je wie je bent, door feedback van anderen, door communicatie. Als dat wegvalt dan mist er een is een stukje in je ontwikkeling. Daar hebben deze jongeren het nu wel moeilijk mee”, vertelt Jelle.

De Poort 20

De coronamaatregelen zijn in het dagelijks leven voor de beide jongerenwerkers ook duidelijk te merken. “We treffen minder jongeren op straat. Waar je voorheen grote groepen en vriendenclubs zag, zijn die er nu even niet. In de pauzes treffen wij de jeugd bijvoorbeeld bij de schoolhekken, waar we dan ook naar toe gaan. Praatje maken, vragen hoe het met hen gaat. We hebben goede lijntjes met de docenten en zorgcoördinatoren, ze weten wie wij zijn. Het zijn ook vaak de jongeren die wij na schooltijd zien op straat en in de soos, de kantine van De Poort 20. Dat gemis heeft zich echt laten voelen”, weet Doortje.

Volgens beide jongerenwerkers doet de jeugd wel z’n best om de maatregelen na te leven, al geven ze wel aan dat het allemaal een beetje ‘ver van hun bed’ is en hebben ze niet het besef waarvoor ze het doen en wat de regels nu precies inhouden. De goede wil is er wel.

“Wat wij wel een dingetje vinden is dat jongeren steeds moeten switchen doordat er constant nieuwe regels komen. Wat mag nu wel, wat mag nu niet? Ze zijn bijvoorbeeld bang om bekeuringen te krijgen, want dat horen ze dan weer van hun ouders. Sommige weten ‘zeker’ dat ze bij een overtreding 500 euro boete krijgen terwijl anderen nog ‘zekerder’ weten dat het ‘maar’ 95 euro is. De jeugd moet het allemaal maar in de peiling houden en daardoor zijn al velen afgehaakt. Ze doen dan gewoon hun ding in de hoop dat er geen handhaving of politie is.”

Cool Súdwest

Uiteraard wordt er door de jongeren nog wel rondgehangen in de stad, maar veel van hen zijn ook overgestapt op het gamen en zitten dus thuis achter de computer. Toch hebben Doortje en Jelle wel contact met de doelgroep en zijn ze onderdeel van de aanpak ‘Cool Súdwest’. Dat ‘project’ is opgezet door de gemeente Súdwest-Fryslân om middelengebruik onder jongeren te verminderen. Een onderdeel daarvan is een positieve invulling van de vrije tijd.

“Vanuit ‘Cool Súdwest’ hebben wij een klussendienst in samenwerking met de GGD, Buurtsportcoaches en Cultuur opgezet, waar jongen vanaf twaalf jaar klussen kunnen doen bij de groendienst van de gemeente. Daar krijgt de jeugd bonnen voor, die ze kunnen inleveren voor leuke activiteiten als waterskiën, fitness, sporten, gitaarlessen en ga zo maar door. We zitten nu nog in de opstartfase en die activiteiten spreken zeker aan. We hebben juist een promofilmpje gemaakt voor op Instagram en daar kunnen ze zich aanmelden en zien wat voor activiteiten er zijn. Wij hebben een vrijwilliger die alle bijbaantjes in de gemeente opzoekt die geschikt zijn voor jongeren. Die plaatsen we op de Súdwest Instagram en wij promoten dat natuurlijk. Als ze het moeilijk vinden om naar die bijbaantjes te solliciteren helpen wij ze bijvoorbeeld met het maken van een cv en het voeren van een sollicitatiegesprek. We denken met ze mee. Nu even niet alleen op straat, maar ook online. We hebben appgroepen waarin we elkaar op de hoogte houden over van alles en nog wat.”

Juist in de cornatijd is voor Jelle & Doortje de grootste uitdaging om in contact te blijven met de jeugd, de stillere wat teruggetrokken jongeren niet in de laatste plaats.