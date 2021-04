Ook dit jaar geen Sneekweek

“Dit hebben de betrokken partijen onlangs in gezamenlijkheid besloten. De Sneekweek bestaat uit een aantal vaste elementen. Zo is er normaliter op vrijdag een feestelijke opening in het theater met aansluitend De Vlootschouw, zijn er zeilwedstrijden op het Sneekermeer en uiteenlopende festiviteiten in de stad. Deze elementen zijn onvoorwaardelijk met elkaar verbonden. Sneekweek is een familiefeest met een zeer grote naamsbekendheid waar duizenden mensen op af komen. Dit A-merk en bijbehorende invulling moet je koesteren. Kan dit niet, dan organiseer je geen Sneekweek”, aldus de stakeholders.

De betrokken partijen kijken nu naar een eigen alternatieve invulling binnen de mogelijkheden die er zijn. Zo overweegt de Koninklijke Watersportvereniging Sneek om wedstrijden te organiseren op het Sneekermeer. In de binnenstad buigen de gezamenlijke organisatoren (de Vereniging Ondernemend Sneek, Stichting uit in Sneek en Sneek Promotion) in goed overleg met de gemeente Súdwest-Fryslân zich over een alternatief (cultureel)programma in de maanden juli en augustus.

Bron: http://www.sneek.nl/sneekweek