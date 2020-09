"Onze sloepen zijn verenigd in onze indoor showroom, een overdekte haven!", aldus Dick Dalman van Aquatec Industries

SÚDWEST-FRYSLAN - “Het Friese Aquatec Industries is de grootste sloepenbouwer van Nederland, wij bieden voor iedere watersportliefhebber wat wils. Wie op zoek is naar echte Hollandse sloep of cruiser is hier aan het juiste adres, maar ook voor een baan ben je aan het juiste adres", vertelt salesmedewerker Dick Dalman van Aquatec Industries uit Woudsend.

Wat is de reden dat je meedoet aan het Werkfestival Súdwest-Fryslân?

"Wij hopen dat er geschikte kandidaten voorbij komen die ons mooie bedrijf komen bekijken, in onze indoor showroom, een overdekte haven. Deze dag kunnen ze zien hoe wij als enige sloepenmerk nog een echt Hollands product maken. De boten van Antaris worden volledig in Nederland ontworpen en in eigen huis gebouwd. De polyesterfabriek, die deel uitmaakt van Aquatec, staat in Zwaag (NH). Van hieruit worden de casco’s met eigen vervoer naar Woudsend gebracht en verder gebouwd.”

Wanneer is het Werkfestival voor jullie geslaagd?

"Als er geschikte kandidaten voorbij komen en wij toekomstige watersporters enthousiasmeren voor de watersport en ons product!"

Wat is een leuk/grappig/interessant verhaal of nieuwtje over jouw bedrijf wat veel mensen nog niet weten?

"Dat wij binnenkort met 2 nieuwe Makma modellen op de markt komen!"

8551 RK Woudsend | www.antarisboats.com en www.maril.nl en www.makma.nl