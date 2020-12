Online platform voor zwangeren Krachtig Bevallen gestart in coronatijd

SNEEK- Verpleegkundige Francisca Falkena-Yntema, werkzaam op de verloskamers en de kraamafdeling van het Antonius Ziekenhuis in Sneek, is deze maand gestart met haar bedrijf Krachtig Bevallen. Zwangere vrouwen en partners kunnen op het online platform van Krachtig Bevallen zich volledig voorbereiden op hun bevalling.

Momenteel zijn het moeilijke tijden voor de zorg, er zijn langere wachttijden voor onderzoeken, behandelingen of zelfs operaties. Dit vergt veel geduld en aanpassingsvermogen van zowel zorgverleners als van patiënten. Toch is er ook zorg wat acuut is en niet kan wachten. Uiteraard is een bevalling meestal geen ernstige zorg, toch valt dit onder spoedeisende hulp. Een ongeboren baby houdt immers geen rekening met corona en de lockdowns zorgen zelfs voor een babyboom. Het is nu 9 maanden geleden dat de eerste lockdown werd aangekondigd en nu gaan we weer in lockdown, maar hoe moet je je als zwangere vrouw dan voorbereiden op de komst van je kind? Het antwoord is online!

Anderhalvemetermaatschappij

Gelukkig zijn de ziekenhuizen voorbereid en erop ingericht om de bevalling, ook in coronatijd, zo “normaal” mogelijk te laten verlopen. Voor zwangere vrouwen en hun partners die een kindje verwachten zijn het zo ook bijzondere tijden. De anderhalvemetermaatschappij heeft vaak invloed op de beleving van de zwangerschap, de voorbereiding op de bevalling en de kraamtijd. Fysieke zwangerschapscursussen zijn niet mogelijk en contact zoeken met anderen wordt ook beperkt en vermeden.

Ervaring

‘In mijn ervaring heeft de voorbereiding op de bevalling een belangrijke invloed op de beleving en zelfs op het verloop van een bevalling. Mijn idee om een volledige onlinecursus te ontwikkelen ter voorbereiding op de bevalling bestond al langer, maar is nu in deze periode in een stroomversnelling gekomen. Met een onlinecursus kan iedere zwangere vrouw zich samen met haar partner voorbereiden waar en wanneer ze dat wil. Een goede voorbereiding is samen met een positieve mindset dé sleutel naar een mooie en unieke bevallingservaring, dat is mijn visie’, aldus Francisca Falkena van het nieuwe bedrijf Krachtig Bevallen.

Online platform

Het online platform bevat, naast een complete cursus, ook een community waar zwangere vrouwen elkaar kunnen ontmoeten en vragen kunnen stellen. Maandelijks organiseert Francisca Falkena een online vragensessie onder haar leden om persoonlijke vragen te beantwoorden. Op de website van Krachtig Bevallen zijn gratis e-books te downloaden met tips voor de bevalling.

Podcast

Daarnaast is zei gestart met een podcast om zo deskundigen te interview over de zwangerschap, bevallen en de kraamtijd. De eerste podcast is met Gynaecoloog Nienke Gorter van het Antonius Ziekenhuis in Sneek. In deze podcast wordt gesproken over zwangerschap en bevallen, maar er wordt ook stilgestaan bij het voorbereiden en bevallen in coronatijd.

‘Een zwangerschap is samen met de bevalling een geweldige en unieke gebeurtenis, hierin gun ik iedereen een positieve ervaring! Met Krachtig Bevallen is het mijn missie om zo veel mogelijk zwangere vrouwen en hun partners optimaal voor te bereiden, zodat zij krachtig voor hun bevalling staan. Oók in deze periode!’