Online activiteiten Bibliotheken Mar en Fean

Dit webinar wordt gehouden op het online platform Jitsi. Dit is toegankelijk via de browser en er hoeft geen account voor te worden aangemaakt. Deelname is gratis, opgeven kan via bmf.op-shop.nl Op maandag 29 maart wordt en via de mail een deelnamelink toegestuurd. Dit webinar is een activiteit van Walk & Talk, waar werkzoekenden nieuwe ideeën en energie opdoen, dat maandelijks georganiseerd wordt door Bibliotheken Mar en Fean.

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet Woensdag 31 maart om 20.00 uur wordt er door Mediasmarties.nl een landelijk webinar gehouden voor ouders van kinderen van 0 tot 6 jaar. In het kader van de Media Ukkie Dagen (26 maart t/m 2 april 2021) vertelt Denise Bontje over het media aanbod voor jonge kinderen, laat zien welke media beschikbaar zijn en waar je als ouder op moet letten. Ze geeft praktische tips en beantwoord vragen.

Ouders van peuters of kleuters zullen gemerkt hebben dat er de afgelopen maanden steeds meer gebruik gemaakt werd van het beeldscherm. Er wordt geworsteld met het vinden van een goede balans en ouders maken zich zorgen om de schermtijd van de kinderen. Denise laat zien hoe je je peuter en kleuter op een bewuste manier in aanraking laat komen met media zonder de balans uit het oog te verliezen. Door in te gaan op het combineren van voorlezen, kijken, luisteren, spelen én doen. Met en zonder scherm. Binnen en buiten. Aanmelden voor dit gratis webinar kan via www.bmf.nl/mud De link naar het webinar wordt later via e-mail toegestuurd.