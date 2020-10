Ondernemers in Sneek slaan handen ineen tijdens tweede coronagolf

SNEEK - Het zijn rare tijden op het moment; de horeca is gesloten en het is in de binnenstad, begrijpelijk, een stuk rustiger. Veel mensen doen heel gericht hun boodschappen en funshoppen is er in deze periode nauwelijks bij. Alle geplande evenementen hebben dit jaar geen doorgang gevonden en dat is voor iedereen in Sneek en omstreken een behoorlijke domper geweest. Dit treft niet alleen alle ondernemers, maar ook de consumenten; de inwoners en vele bezoekers van Sneek.

Toen premier Mark Rutte medio oktober vertelde dat er strengere coronamaatregelen kwamen, deed hij indirect een beroep op de creativiteit en saamhorigheid van veel ondernemers. Mede met het oog op de naderende feestmaand, de kerstdagen en oud & nieuw hebben 8 lokale Sneker ondernemers namelijk meteen de koppen bij elkaar gestoken. Unaniem waren ze het erover eens, ‘We willen het jaar op fijne wijze afsluiten voor onze klanten en relaties!’ Onder het mom van ‘support your locals’ zijn daarom twee prachtige pakketten samengesteld.

Zowel het verwenpakket ‘Een rondsje deur Sneek’ als het meer uitgebreide ‘We love you to the Waterpoort and back’ bevatten mooie en smakelijke producten van Zuivelhoeve, Weduwe Joustra, Arbeidscentrum Sneek, Onder de Linden, Sterk en Sveer, Parfumerie Douglas, Het Stroopwafelmeisje en Sneker Pypke. Ze kunnen vanaf nu besteld worden in de webshop van Restaurant Onder de Linden. Beide pakketten zijn zeer geschikt om als kerst- of relatiegeschenk te geven aan klanten en medewerkers. Zodoende kan iedereen toch genieten van al het lekkers dat Sneek te bieden heeft en er thuis een gezellig en lekker familiefeest van maken!

Meer weten of bestellen? Kijk dan meteen op https://www.thuisrestaurantonderdelinden.nl/bestellen of schiet ze 'gewoon even aan'!