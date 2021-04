Onderduikkinderen ontmoeten elkaar online in live-uitzending

LEEUWARDEN- Tientallen Joodse kinderen die in de Tweede Wereldoorlog in Fryslân waren ondergedoken, worden deze zondag in een live televisie-uitzending samen gebracht. De 'kinderen' van toen zijn nu zo'n tachtig jaar en wonen verspreid over de wereld. Via internetverbindingen praten presentatoren Gerard van der Veer en Miranda Werkman met ze.

Het live-programma vanuit het WTC Expo in Leeuwarden is vanmiddag

om 17.00 uur te zien bij Omrop Fryslân.

In het kader van 75+1 jaar vrijheid wordt een online reünie georganiseerd voor de kinderen die in de Tweede Wereldoorlog zaten ondergedoken in Fryslân. In die tijd zorgen studentes uit Amsterdam en Utrecht dat zeshonderd Joodse kinderen de oorlog overleefden. De kinderen werden naar pleeggezinnen op het platteland gesmokkeld onder andere in Fryslân.

Bijzondere beelden

In de uitzending zijn ook bijzondere beelden te zien van een Joods onderduikkind dat in Fryslân woonde. De beelden zijn waarschijnlijk uit 1944. Wat vooral bijzonder is, is dat het beelden zijn van een heftig moment in de oorlog, maar daar is niets van te zien op de beelden. Het lijkt heel vredig en gezellig.

In de live-uitzending praten Miranda Werkman en Gerard van der Veer met het onderduikkind van toen en de Friese familie waar ze ondergedoken zat. Hoe kijken ze terug op die tijd?