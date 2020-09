SNEEK-Het fraaie wolkeloze nazomerweertje verlaat ons deze woensdag. Is er vanmorgen nog af en toe het zonnetje te zien, dit vooral in het zuidoostelijke deel van Friesland, vanmiddag raakt het bewolkt en later volgen buien. Kleine kans op een donderklap in het uiterste noordwesten van Friesland.

Trouwens vanmorgen is daar ook al een buitje mogelijk. De zuid tot zuidwestelijk wind neemt toe en wordt matig tot (vrij) krachtig op de Wadden en IJsselmeer, 3 tot 6 bft. De temperatuur nog prima, 19 tot 21 graden.

Komende nacht bewolkt en buiige regen, tegen de ochtend weer opklaringen. De wind blaast er stevig tegenaan met in het noordwesten van de Wadden windstoten tot 75 km/u.

Morgen start met opklaringen, in de middag vanuit het westen opnieuw buiige regen. De temperatuur lager en wordt niet veel hoger dan een 17 graden in het westen, tot een 19 graden in het zuidoosten van Friesland. De wind zuidwestelijk en neemt toe, matig tot vrij krachtig, op het IJsselmeer en Wadden wordt deze krachtig, mogelijk tijdelijk hard en in het noordwestelijke deel van de Wadden zijn er later op de dag weer windstoten te verwachten.

Vrijdag enkele buien en ook in het weekend valt er geregeld buien/regen. De temperatuur levert in en komt niet veel hoger meer uit dan een 15 graden en staat er af en toe veel wind.

Dirk van der Meer