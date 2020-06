SNEEK - Het weer tapt vandaag en komende dagen uit een andere tap, van zomerse inspiraties is weinig te bekennen. De temperatuur blijft flink achter t.o.v. normaal met af en toe een stevige wind. Maar er is ook een pluspunt en dat is de regen die gaat vallen, iets waar de natuur om zit te smachten.

Zo is het deze donderdag bewolkt en valt er later af en toe regen of een bui. De wind waait uit het noordwesten en is matig, af en toe vrij krachtig bij een maximumtemperatuur van 15 graden.

Komende nacht nog kans op een bui, verder ook een enkele opklaring. De minimatemperatuur 8 graden.

Morgen buien met kans op onweer, ook een enkele opklaring, dit bij hooguit 14 graden en waait de wind uit het westen, meest matig.

Het weekend verloopt koel en buiig, echter voor de natuur een verademing met de verwachte neerslag.

Dirk van der Meer