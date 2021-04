Omrop Fryslân wint Europese prijs met docu over beeld Johan Cruijff

"Er ontstaat een geweldige ervaring over de droom van een kunstenaar en zijn vader - beiden fans van voetballer Johan Cruijff - die resulteert in een bronzen beeld van hun idool: Het Masterstik", zo staat in het juryrapport.

De krachtige manier hoe dit verhaal in deze documentaire is vormgegeven, heeft veel indruk gemaakt op de jury: "De beelden zijn zeer poëtisch en regie, camerawerk en montage zijn zeer goed."

Maker Albert Jensma over zijn werk: "Altijd als ik bij Hans was, vertelde hij dat hij voelde dat alles - al van kinds af aan - in het teken stond van de grote opdracht. Zijn meesterstuk, een soort van laatste kunstwerk over een tijd waarin hij de mooiste avonturen beleefde met zijn vader."

"Dat was voor mij een geweldig verhaal. De liefde van een zoon voor zijn vader, de vader die Alzheimer heeft en stervende is. En dan in de laatste minuut een gemeenschappelijke wens die uitkomt. Dit verhaal heeft mij diep geraakt, zo veel liefde tussen vader en zoon. Dat wilde ik met deze film laten zien aan anderen."

Eindredacteur Piter Tjeerdsma vindt de prijs een prachtige opsteker voor Omrop Fryslân en voor de redactie van Fryslân DOK. Het is belangrijk en geeft veel energie. Maar voornamelijk voor de maker Albert Jensma vindt Tjeerdsma het mooi. "Hij heeft het verdiend. Hij heeft een bijzondere, eigen manier van kijken en vertellen. Het lijkt zo gewoon, maar het is speciaal. Dat het gewone heel bijzonder kan zijn."