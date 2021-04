Omrop Fryslân viert en herdenkt 75+1 jaar vrijheid

FRYSLAN - Op 15 april is het precies 76 jaar geleden dat Fryslân werd bevrijd. Dit jaar wordt de vrijheid groots herdacht en gevierd in onze provincie, onder de noemer 75+1.

Omrop Fryslân besteedt tot en met 6 mei aandacht aan allerhande projecten en activiteiten in het kader van de bevrijding. Van live-uitzendingen en podcasts tot muziek.



Vorig jaar zou Omrop Fryslân flink uitpakken in het kader van 75 jaar vrijheid, maar door corona gingen veel activiteiten niet door. Dit jaar zijn er helaas nog altijd geen mogelijkheden om fysiek samen te komen, maar Omrop Fryslân komt met een coronaproof en goedgevuld programma.

Bevrijdingsconcert



Op vrijdag 16 april zendt Omrop Fryslân het Bevrijdingsconcert om 15.00 uur live uit. Het concert kan zo op televisie en online meebeleefd worden Leeuwarder stadsorganist Theo Jellema zal het orgel bespelen en burgemeester Sybrand Buma van Leeuwarden houdt een toespraak.

4 en 5 mei



Omrop Fryslân zendt de Dodenherdenking op 4 mei uit, rechtstreeks vanuit de Prinsentuin in Leeuwarden. Voorzitter van de provinciale herdenking, Sybrand Buma, spreekt hier de herdenkingsrede uit. Friese Ambassadeur van de Vrijheid De Kast zorgt voor de muzikale ondersteuning.

Wie het festivalgevoel wil beleven moet op Bevrijdingsdag afstemmen op Omrop Fryslân. Vanaf 17.15 uur zendt Omrop Fryslân een live-uitzending vol interviews en reportages uit. Het programma is gevuld met muzikale bijdragen van Tino Martin, Davina Michelle, De Kast, Wulf, Boaz, Electric Hollers en Wiebe Kaspers. Een unieke samenwerking tussen Omrop Fryslân en Bevrijdingsfestival Fryslân, live vanuit de Harmonie.

Liveprogramma 75 jaar Stichting Friesland 1940-1945



Dit jaar bestaat 'Stichting Friesland 1940-1945' 75+1 jaar. In het liveprogramma, dat op 6 mei om 16.00 uur zal worden uitgezonden, kijken Arno Brok en Sybrand Buma terug op de afgelopen 76 bestaansjaren van de stichting. Ook zullen zij het gedenkteken dat speciaal voor de stichting gemaakt is, onthullen in de Blokhuispoort.

Joodse 'smokkelbern'



In de laatste jaren van de Tweede Wereldoorlog zijn honderden Joodse kinderen in het geheim naar Fryslân gesmokkeld. Bij Friese gezinnen vonden ze een veilig onderkomen en overleefden ze de oorlog. Het verhaal van deze 'Smokkelbern''(Smokkelkinderen) vertelt Omrop Fryslân met een vijftal Fryslân DOK's, een live-uitzending én een tiendelige podcastserie.

Kijk voor een overzicht van alle data en activiteiten op www.omropfryslan.nl/75plus1