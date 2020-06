Omrop Fryslân brengt Fryslân in zomerse sferen

FRYSLAN - Simmer yn Fryslân komt eraan! Voor veel mensen wordt dit misschien wel een vakantie in eigen provincie, maar hoe erg is dat eigenlijk?

Onze eigen provincie heeft genoeg te bieden. Ter inspiratie en vermaak geeft Omrop Fryslân van maandag 22 t/m zondag 28 juni uitstapjes in eigen provincie weg.

Moai fuort yn Fryslân, zo heet de themaweek waarin Omrop Fryslân Friezen trakteert op uitjes in eigen provincie. Een zeilcursus op de Wide Ie bij Grou, een bezoek aan een Fries museum of een solextocht door Gaasterland. Genoeg opties, maar Omrop Fryslân houdt er wel rekening mee dat alle uitjes uitsluitend geschikt zijn voor twee personen en dus geheel coronoproof. Kans maken? Kijk op Omropfryslan.nl/aksje.

Simmer yn Fryslân

Deze zomer gaan de wedstrijden van de bekende Friese sporten niet door. Toch zorgt Omrop Fryslân deze zomer voor een brede programmering. Vanaf 6 juli gaat Omrop Fryslân de gehele zomer op werkdagen in een ander dorp of (stads)wijk op zoek naar verhalen van de bewoners. Op radio volg je dat de hele dag door en op televisie zie je ’s avonds in Simmer yn Frylân de mooiste momenten van de dag.

En It Skûtsjesjoernaal komt terug! Vanaf maandag 20 juli is het programma twee weken lang iedere werkdag te zien. Iedere dag zitten in het It Skûtsjesjoernaal twee gasten bij presentatrice Simone Scheffer aan tafel. Het 75-jarig jubileum van de SKS staat centraal. Skûtsjeschippers van toen en nu schuiven aan, maar er is ook ruimte voor andere gasten.