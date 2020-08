Omroep Súdwest zendt vanmiddag de ‘Film Sneekweek Slotconcert’ uit

De film zal wordt aangevuld met korte interviews met bekende en minder bekende Snekers over toen en nu, in deze bijzondere coronatijd. De film is vooral bedoeld voor de ouderen in Sneek, maar uiteraard ook voor alle andere inwoners van Sneek te beleven op Omroep Súdwest op zondagmiddag 9 augustus om 16.30 uur!

De film wordt zondagmiddag Slotconcert-tijd, rekeninghoudende met de Corona-maatregelen, in 6 oudereninstellingen op groot scherm vertoont aan zo’n 175 ouderen.

