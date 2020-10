Omgevingsvisie 1.0: Gemeente SWF is benieuwd naar jouw mening!

SNEEK- Samen met inwoners heeft de gemeente Súdwest-Fryslân afgelopen jaar de Omgevingsvisie 1.0 gemaakt. Graag gaat de gemeente hierover in gesprek: "We zijn ook benieuwd naar jouw mening. Doe je mee?”

“Vorig jaar legden we met het ‘Rondje Súdwest’ samen met inwoners van Súdwest-Fryslân de basis voor de concept Omgevingsvisie 1.0. Een omgevingsvisie is nodig, om de toekomstige grote ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving op een afgewogen wijze te laten landen en samen te realiseren”, aldus op de site van de gemeente.

Je kunt meedoen aan de volgende digitale sessies:

woensdag 21 oktober: IDeekaart Sneek - Bolsward

donderdag 22 oktober: IDeekaart IJsselmeergebied

maandag 26 oktober: IDeekaart Lege Geaen

dinsdag 27 oktober: IDeekaart Greidhoeke

woensdag 28 oktober: Merengebied (IDeekaart Heeg – IJlst eo)

Alle bijeenkomsten starten om 19.30 uur en duren tot ca. 21.00 uur. Na je aanmelding krijg je een bevestiging met meer informatie en een vergaderlink.

Aanmelden

Meedoen aan één van de online bijeenkomsten? Stuur een e-mail naar congres@sudwestfryslan.nl

Informatie

Meer informatie lees je op de website van de Omgevingsvisie 1.0