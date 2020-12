Ogenschijnlijk rustig Oosterdijk

SNEEK- Het is dinsdag 15 december, de day after the night before, nadat premier Mark Rutte namens het kabinet bekend maakte dat Nederland na een intelligente lockdown toch voor vijf weken op slot gaat.

De loodzware boodschap van Rutte om deze harde lockdown af te kondigen kwam aan als een mokerslag, er is geen ontkomen meer aan.

Wel reed een politiebusje over ‘Ut Oasterdyk’ om de boel hier en daar in de gaten te houden. Nergens voor nodig, want het is op een nieuwsgierige toeschouwer na, rustig in de binnenstad. Maar soms zijn dingen toch echt niet zoals ze lijken, achter de schermen(letterlijk!) zijn vele Sneker middenstanders druk bezig om digitaal hun waar aan te prijzen.

