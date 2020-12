NPO Radio 2 Top 2000 in Sneek

SNEEK- Stem van dinsdag 1 tot en met maandag 7 december voor de NPO Radio 2 Top 2000 en maak kans op een Thuispakket. Hiermee maak je van jouw huiskamer in één klap een Top 2000 Café. Afgelopen week werd er zo’n thuispakket bezorgd in de Wassenberghstraat in Sneek.