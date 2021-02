Nordwin College naar de basisschool

SNEEK-Docenten van het Nordwin College in Sneek waren afgelopen week op maar liefst 110 basisscholen in Friesland te vinden. Ze brachten alle leerlingen die volgend jaar de overstap maken naar de middelbare school een pakketje blauwe druifjes. Deze actie is op touw gezet omdat de populaire doedag niet door kon gaan dit jaar.